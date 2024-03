Le bevande zuccherate fanno male al cuore? Un nuovo studio mette in guardia

Il consumo di bevande zuccherate è ormai un'abitudine consolidata, soprattutto tra i paesi più industrializzati del mondo, dove alcune di esse hanno un costo addirittura inferiore alla semplice acqua. Tuttavia, sono ormai centinaia gli studi che da anni ci mettono in guardia sui rischi per la nostra salute di un loro utilizzo eccessivo.

Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica "Circulation: Arrhythmia and Electrofisiology", ha infatti evidenziato come bere una grande quantità bevande zuccherate (soprattutto addizionate artificialmente), come le bibite dietetiche, comporti un rischio maggiore del 20% dell'insorgenza di battito cardiaco irregolare, la cosiddetta aritmia.

L'importante studio, diretto dal dottor Ningjian Wang, ricercatore presso il Ninth People's Hospital di Shanghai e la Scuola di Medicina dell'Università Jiao Tong di Shanghai in Cina, ha anche rivelato un aumento del 10% del medesimo rischio anche negli adulti che hanno riferito di bere bevande zuccherate naturalmente (almeno 2 litri a settimana), al contrario di quelle persone che non ne hanno bevuto nulla.

Per ottenere questi risultati i ricercatori hanno esaminato i dati (auto-riferiti) sulla dieta, nel corso di una media di quasi 10 anni, di oltre 200.000 persone raccolti nella Biobank del Regno Unito, un enorme archivio di dati genetici e sanitari che raggruppa più di mezzo milione di partecipanti.

I soggetti che avevano consumato l’equivalente di una bevanda zuccherata artificialmente al giorno hanno riscontrato un rischio maggiore di fibrillazione atriale, rispetto a coloro che non ne avevano bevuto. Tutte le bevande prese in esame contenevano ingredienti dolcificanti come sucralosio, aspartame, saccarina e acesulfame.

La dott.ssa Penny Kris-Etherton, membro del comitato nutrizionale dell'American Heart Association, ma non coinvolta direttamente nello studio del dott. Wang, ha affermato: "Questo è il primo studio a segnalare un'associazione tra dolcificanti ipocalorici e bevande zuccherate ad un aumento del rischio di fibrillazione atriale".

"Mentre esistono prove concrete sugli effetti avversi delle bevande zuccherate e sul rischio di malattie cardiovascolari, ci sono meno prove sulle conseguenze negative sulla salute dei dolcificanti artificiali", ha aggiunto in un comunicato.

D'altronde la situazione è ancora abbastanza nebulosa, basti pensare che, nel 2023, un ramo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’aspartame un “possibile cancerogeno”, sebbene la Food and Drug Administration (FDA) statunitense non fosse d'accordo con tale posizione, affermando di non aver trovato alcun legame concreto tra il noto edulcorante ed il cancro.

Quindi le bevande zuccherate, sia naturalmente che artificialmente, fanno male al cuore? La ricerca del dottor Wang rivela solo un’associazione tra queste bevande ed il battito cardiaco irregolare (aritmie), ma non approfondisce ulteriormente eventuali rischi o collegamenti tra lo zucchero ed i dolcificanti artificiali nell'incentivare altri disturbi cardiaci.

D'altronde, grazie a molteplici studio, sappiamo quanto lo zucchero crei davvero dipendenza ed i pericoli legati ad alcuni dolcificanti artificiali cui fare attenzione. Come ci insegna Cicerone "bisogna conservare la moderazione in ogni circostanza della vita".