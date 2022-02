Nelle bevande zuccherate potrebbero essere messe avvertenze come le sigarette

Degli scienziati di Harvard e dell'Università della Carolina del Nord hanno condotto uno studio, pubblicato sulla rivista PLOS Medicine, in cui chiedevano a dei genitori di scegliere uno snack. Alcuni di questi portavano le immagini delle conseguenze del consumo di alimenti troppo zuccherati, come le etichette che ci sono sulle sigarette.

Il gruppo dei genitori è stato diviso in due: al primo gruppo è stato chiesto di comprare degli snack con delle etichette normali, mentre al secondo gruppo è stato chiesto di prendere degli snack che portavano le etichette di avvertenza sul rischio del diabete e delle malattie cardiache. Così com'è facile da immaginare, i genitori che dovevano scegliere gli alimenti con le etichette di avvertenza, hanno comprato meno snack ai figli rispetto al primo gruppo.

"Gli avvertimenti illustrativi hanno ridotto l'acquisto di bevande zuccherate da parte dei genitori", hanno concluso gli autori dello studio. "Gli avvisi sulle bevande zuccherate sono un approccio politico promettente per ridurre l'acquisto di bevande zuccherate negli Stati Uniti". Potrebbe sembrare una scelta drastica ma come le sigarette, troppo zucchero comporta rischi per la salute ben consolidati.

La situazione è sicuramente drastica negli Stati Uniti, dove il tasso di obesità è alle stelle. I bambini negli USA consumano più dei livelli raccomandati di bevande zuccherate, aumentando il rischio di una varietà di malattie croniche come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache. Inoltre - a differenza di quelle del tabacco - il governo sovvenziona pesantemente le industrie dei dolciumi.

Secondo i ricercatori, quindi, mostrare la "dura realtà" quando si esagera con lo zucchero potrebbe fare la differenza per i bambini in giovane età. A proposito, ma i dolcificanti artificiali sono più sani dello zucchero?