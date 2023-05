Beve una bottiglia di NOS (quello delle macchine) e va in ospedale, ecco cosa succede

Sull'American Journal of Emergency Medicine è stato riportato un caso davvero molto particolare che racconta la vicenda di un uomo di 54 anni che ha bevuto per sbaglio una bottiglia di NOS, usata dalle auto da corsa e dai veicoli agricoli per le sue proprietà antidetonanti, scambiandola per una bevande energetica (esiste una bibita chiamata così).

Dopo che l'uomo si è presentato al pronto soccorso di Washington, Seattle, ha iniziato a manifestare convulsioni e agitazione. La sostanza ingerita contiene metilciclopentadienil manganese tricarbonile (MMT), che ha dimostrato di causare tossicità polmonare, convulsioni e tossicità renale ed epatica negli studi sugli animali.

L'uomo ha continuato ad avere convulsioni (come la storia di quest'altro paziente, ancora più assurda) ed è stato successivamente sedato e intubato. Dopo quattro giorni, e qualche altra crisi, è stato estubato. "Il manganese può causare sintomi parkinsoniani irreversibili a causa del danno ossidativo nei mitocondri dei gangli della base", ha spiegato la squadra. "La stessa MMT oi suoi metaboliti sono stati postulati come la causa della neurotossicità negli studi sugli animali."

Il caso ha avuto luogo nel 2020, ma la sostanza che l'uomo ha ingerito era simile nell'aspetto a una bottiglia della bevanda energetica NOS nel 2015 (poiché l'azienda condivide il marchio). "NOS è stato [...] il primo prodotto per prestazioni automobilistiche ad avere un prodotto alimentare consumabile che ha utilizzato il proprio nome e logo: NOS Energy Drink", spiega la società madre Holley Performance Products sul proprio sito web.

L'uomo alla fine è riuscito a tornare a casa e non ha avuto complicazioni mediche, ma crediamo che non berrà più bevande energetiche per molto tempo.