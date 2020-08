Beyond Meat: l'hamburger vegetariano si acquista online

Vi ricordate degli iconici prodotti vegetariani di Beyond Meat? Ebbene, ora l'azienda dietro ad essi ha lanciato un portale ufficiale che consente di acquistare tutto direttamente online.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, la società sta cercando di raggiungere sempre più consumatori e un modo per farlo è sicuramente quello di lanciare un e-commerce (questo è il portale ufficiale). I prodotti venduti sul sito Web sono degli assortimenti di quelli proposti in genere da Beyond Meat. Per farvi capire, c'è un Go Beyond Trial Pack che offre tutti i prodotti con carne vegetariana dell'azienda. Il prezzo a cui viene venduto quest'ultimo è pari a 49,99 dollari.

Non manca poi il Burgers & Beef Combo Pack, che costa 54,99 dollari. Salendo, invece, con il prezzo c'è il Beef Bulk Pack a 71,99 dollari. Presenti anche il Brats & Beef Combo Pack, il Breakfast Sausage Variety Pack e il Cookout Classic Bulk Pack Limited Edition, venduti rispettivamente a 59,99 dollari, 54,99 dollari e 54,99 dollari. Il costo della spedizione è incluso in tutti gli ordini.

Per curiosità, abbiamo provato a mettere nel carrello uno dei prodotti e abbiamo notato che il sistema lascia selezionare anche l'Italia per la spedizione. Tuttavia, non siamo certi del fatto che si riesca effettivamente a completare l'ordine, dato che nelle FAQ del portale si legge che al momento le spedizioni non sono disponibili al di fuori degli Stati Uniti d'America.