Beyond Meat ora sta lavorando sulla pancetta vegetariana

Beyond Meat, la società che ha lanciato il Beyond Meat vegetariano, intende espandere ulteriormente il proprio catalogo di carni sintetiche. La compagnia ha annunciato a Bloomberg di essere al lavoro su una ricetta per creare la pancetta a base vegetale.

E' indubbio che l'utilizzo della carne a base vegetale stia aumentando a livello mondiale, e ciò è dimostrato anche dal titolo azionario di Beyond Meat, il cui valore è aumentato del 550% fino a Giugno.

I motivi per cui sempre più persone si rivolgono a questo tipo di prodotto sono tanti. Alcuni studi hanno dimostrato che un eccessivo consumo di carne rossa potrebbe provocare danni alla salute.

L'hamburger vegetariano Beyond Burger è utilizzato da vari punti vendita Burger King, e di recente è stato modificato in laboratorio per renderlo ancora più simile alla carne, ma è anche stato arricchirlo a livello di proteine.

La notizia arriva dopo che la catena canadese di cafè Tim Hortons ha iniziato ad utilizzare le salsicce di Beyond Meat per i panini disponibili a colazione in migliaia di negozi. Gli americani hanno anche stretto una partnership con Dunkin lo scorso mercoledì.

Beyond Meat però non è l'unica società che è al lavoro in questo settore: il più grande concorrente, Impossible Foods, ha recentemente annunciato le intenzioni di creare il pesce vegetale.