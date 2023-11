Le bibite non potranno più contenere questa sostanza: non è sicura per l'uomo

Dopo recenti studi tossicologici, la FDA, ovvero l'ente governativo statunitense che ha il compito di regolamentare i prodotti alimentari e farmaceutici immessi sul mercato, ha proposto di vietare l’utilizzo di una particolare sostanza denominata BVO contenuta solitamente nelle bevande gassate.

"L'azione proposta è un esempio di come l'agenzia monitora le prove emergenti e, se necessario, conduce ricerche scientifiche per indagare su questioni relative alla sicurezza e intraprende azioni normative quando la scienza non supporta l'uso sicuro e continuato degli additivi negli alimenti", afferma James Jones, vice commissario della FDA per gli alimenti destinati al consumo umano.

È incredibile osservare come siano cambiate le cose. Solo negli anni '50 l'agenzia considerava questo stesso ingrediente come sicuro e non particolarmente dannoso. Dopo aver visto se l’aspartame delle bevande causa tumori, conosciamo meglio il diretto interessato.

Il BVO, o olio vegetale bromurato, è stato utilizzato come agente emulsionante sin dagli anni '30 per garantire che gli agenti aromatizzanti agli agrumi non galleggino sulla superficie delle bibite più diffuse in commercio.

Diversi studi condotti sugli animali però, hanno dimostrato come tale sostanza possa accumularsi lentamente nei nostri tessuti adiposi. Alcuni suoi elementi come il bromo, hanno inoltre la capacità di impedire allo iodio di svolgere il suo importantissimo lavoro all'interno della tiroide.

Nonostante il BVO sia già vietato in molti paesi come Giappone, India e alcune nazioni dell’Unione Europea, sono stati necessari svariati studi a lungo termine (al fine di valutarne gli effetti) prima di reputarlo ufficialmente "dannoso".

Già uno studio britannico degli anni '70 ad esempio, non solo scoprì che il bromo si stava accumulando nei tessuti umani, ma studi sugli animali collegavano alte concentrazioni di BVO con problemi cardiaci e comportamentali.

È importante d’altra parte sottolineare come la maggior parte delle principali aziende produttrici di bevande gassate come Pepsi e Coca-Cola, lo abbiano gradualmente eliminato negli ultimi dieci anni circa.

Come dimostra la taurina delle bevande energetiche, la miglior arma per la prevenzione di eventuali danni e problematiche è sempre la conoscenza e l’informazione… scientifica!