La biblioteca della sonda Beresheet con oltre 30mila libri potrebbe essere ancora integra

Per chi non ha seguito la vicenda di Beresheet, vi basti sapere che, dopo essersi avvicinata alla Luna, un improvviso errore ha fatto perdere il controllo della sonda, portando il mezzo spaziale ad un destino certo: l'inevitabile distruzione.

Ma sembra che nei rottami qualcosa potrebbe essersi salvato, e più precisamente un disco metallico contenente 30 milioni di pagine d'informazione, tra cui: una copia completa di Wikipedia, la storia del mondo e i segreti del mago David Copperfield.

Questo disco, chiamato "Lunar Library", è stato creato dalla Arch Mission Foundation (AMF), che ha l'obiettivo di creare delle "biblioteche" sui pianeti del sistema solare, per preservare la storia dell'essere umano, così da sopravvivere milioni se non per miliardi di anni, anche quando noi saremo, forse, estinti.

"Abbiamo installato la prima libreria sulla luna o la prima rovina archeologica dei primi tentativi umani di costruire una biblioteca sulla Luna", ha detto in una dichiarazione il co-fondatore di AMF Nova Spivack.

Il disco in questione, avente una forma da DVD, è in realtà composto da 25 film sottili di nickel legati insieme con una resina epossidica, e poi avvolto in un nastro di mylar e Kapton; il documento è quindi in grado di resistere alle temperature estreme del nostro satellite.

L'AMF ha rivelato che ci sono oltre 30.000 libri (tra cui la Bibbia) all'interno della libreria, e chiavi linguistiche per oltre 5.000 lingue, e anche una sorta di raccolta musicale. Un documento della stessa AMF afferma che ci sono buone probabilità che il disco sia integro, ma le foto a disposizione difficilmente noteranno una cosa così piccola, il disco verrà recuperato, molto probabilmente, durante la prossima missione.