La bici elettrica Nilox C1 sgomma su Amazon a un prezzo imperdibile!

Nilox C1 Ebike Cargo Light Bici Elettrica è stata progettata per trasportare pesi sul retro, grazie alle innovazioni tecnologiche come la pedalata assistita. E così, con questa e-bike potrai trasportare fino a 15 kg sul portapacchi anteriore e 25 kg su quello posteriore. Quindi ideale per trasportare oggetti mediamente pesanti. Oggi a 755,61 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Motore BAFANG 250 W con le seguenti caratteristiche: 34 Nm con sensore di coppia, batteria 36 V - 10 Ah (360 Wh).

Molto comodo il display LCD posto sul manubrio che ti mostra, per esempio, l'autonomia rimanente.

Comodo anche il cambio SHIMANO a 6 velocità per tutti i tipi di inclinazioni stradali.

La bici permette di muovendosi agilmente in città senza restare bloccati nel traffico o cercare parcheggio. Autonomia fino a 55 km quindi per spostamenti di medio-corto raggio grazie alla batteria da 10 Ah 360 Wh, anche veloce da caricare e quindi sempre pronta all'uso.

Ideale anche per vacanze o gite fuori porta.

Su Amazon viene proposta al minimo storico a 755,61 euro! Un'occasione unica per chi cerca questo genere di veicolo smart e green.

