Biden, nessun passo indietro sul ban di Huawei: nuove restrizioni per il 5G

Le dichiarazioni sul ban di Huawei del segretario al commercio degli USA, evidentemente avevano fondamento. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, l'amministrazione Biden sarebbe pronta a nuove restrizioni nei confronti della società asiatica.

Alcune fonti che hanno familiarità con la questione, infatti, hanno raccontato all'agenzia di stampa che l'amministrazione Biden avrebbe informato alcuni fornitori americani di Huawei delle nuove misure che intende adottare nei confronti della compagnia.

Il nuovo giro di vite riguarda la fornitura delle componenti per i dispositivi 5G, e non è da escludere che il provvedimento possa invalidare le licenze rilasciate in passato dal Dipartimento del Commercio. Anche Reuters è tornata sulla questione ed ha affermato che "la revisione di una licenza effettiva a partire dal 9 Marzo, prevede che le componenti non devono essere utilizzate in qualsiasi dispositivo 5G".

L'8 Marzo 2021 però sarebbe stata rivista un'altra licenza e prevede il divieto di impiego delle componenti per 5G, utilizzi militari, infrastrutture critiche, datacenter enterprise ed applicazioni cloud.

Al momento nè da parte dell'amministrazione Biden, tanto meno da Huawei sono giunte dichiarazioni a riguardo. Le sanzioni USA però hanno pesato come un macigno sulla trimestrale, al punto che molti analisti asiatici hanno addirittura parlato di un possibile taglio alla produzione di smartphone.