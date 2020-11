Biden vuole tagliare le spese per lo spazio e concentrarsi sul cambiamento climatico?

Il neo eletto presidente Biden potrebbe essere meno interessato alle missioni dello spazio, mettendole potenzialmente in secondo piano, parlando di fondi e finanziamenti, per una maggiore attenzione allo studio del cambiamento climatico.

Si tratta principalmente di una speculazione, poiché Biden non ha ancora commentato il cambiamento in modo ufficioso. Tuttavia, secondo quanto riporta SpaceNews, una linea dalla piattaforma del Partito Democratico, pubblicata a luglio, afferma quanto segue: "I Democratici sostengono inoltre il rafforzamento delle missioni di osservazione della Terra della NASA e della National Oceanic and Atmospheric Administration per capire meglio come il cambiamento climatico stia influenzando il nostro pianeta natale".

In particolare, la piattaforma (così come potrete vedere voi stesso cliccando su questo link) non ha menzionato come obiettivo lo spazio (sebbene, senza alcun dubbio, ci siano delle priorità). SpaceNews ha anche sottolineato le osservazioni dell'ex vice amministratore della NASA Lori Garver in una conferenza di sabato: "Gestire la capacità della Terra di sostenere la vita umana e la biodiversità probabilmente, a mio avviso, dominerà su un programma spaziale civile per un'amministrazione Biden-Harris".

Concentrarsi sul cambiamento climatico, senza alcun dubbio, è una scelta davvero onorevole perché potrebbe essere vitale per il futuro del nostro pianeta. Perché, tuttavia, tagliare i fondi dello spazio? Staremo a vedere.