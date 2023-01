La Bielorussia legalizza la pirateria, ma solo per i software e contenuti occidentali

Lo scorso anno la Russia ha annunciato la legalizzazione della pirateria informatica per fare fronte al fuggi fuggi delle società tech occidentali. Oggi arriva la notizia che anche la Bielurossia si è allineata al Cremlino.

Il presidente Alexander Lukashenko ha infatti firmato una nuova legge che rende legale la pirateria, a patto però che si applichi a software, film, musica e programmi televisivi di proprietà di “nazioni ostili”. Sostanzialmente quindi è possibile scaricare illegalmente questi contenuti solo se sono sviluppati e prodotti negli Stati Uniti, Regno Unito e nell’Unione Europea.

La legge era stata approvata dalla Camera dei Rappresentanti della Bielorussia lo scorso 20 Dicembre 2022 e ratificata dal Consiglio della Repubblica il giorno successivo. Lukashenko oggi ha firmato il decreto che entrerà in vigore già questa settimana.

I funzionari del Governo hanno dichiarato che la pirateria rappresenta l’unica stampella per sostenere l’economia contro gli embarghi imposti dalle così dette “nazioni ostili”. La Bielorussia si basa infrastrutture, software e media stranieri e si è trovata costretta a prendere una decisione di questo tipo.

La legge sarà in vigore fino al 2025 e prevede un meccanismo particolare: coloro che decideranno di piratare software e contenuti dovranno infatti versare una somma ad un’autorità governativa. Il Governo quindi riscuoterà i diritti per l’utilizzo di tale materiale, attraverso un’autorità competente in materia di brevetti. I titolari delle royalties dal loro canto potranno chiedere di riscuotere i diritti entro tre anni.