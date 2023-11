Lui è Big Daddy ed è il granchio gigante di 3 metri che ha stupito il mondo

Big Daddy è un granchio gigante del Giappone, noto per le sue dimensioni colossali, ed è stato riconosciuto come il crostaceo più largo mai tenuto in cattività, con una misura da record di 3,11 metri da chele a chele.

Questo titano degli oceani ha anche stabilito il record per la gamba più lunga mai registrata su una creatura di questo tipo, estendendosi per ben 1,43 metri. La sua vita, lunga e avventurosa, si è conclusa pacificamente all'età di 80 anni, lasciando dietro di sé un'eredità di meraviglia e stupore.

Big Daddy, che ha evitato per un pelo la morte in un mercato del pesce giapponese, è stato salvato da un rappresentante di Sea Life e trasportato in un acquario a Blackpool, in Inghilterra. Lì, è diventato più di un semplice esemplare da esposizione, trasformandosi in un membro della famiglia per i curatori dell'acquario, che lo hanno ricordato con affetto e ammirazione (oltre ad essere ammirati anche per altri motivi).

I granchi giganti del Giappone, sono creature straordinarie che possono vivere fino a 100 anni, e i loro arti continuano a crescere anche dopo che il corpo ha smesso di farlo. Questi lunghi strumenti non solo li aiutano a spostarsi e a raggiungere alghe e piante, ma sono anche utili per aprire le conchiglie dei molluschi e per attaccare spugne marine al loro guscio come mimetizzazione.

Sebbene siano raramente avvistati in natura, durante la primavera intraprendono un viaggio pericoloso verso acque più basse per accoppiarsi, un viaggio reso ancora più rischioso dalla pesca. Fortunatamente, è stato imposto un divieto di cattura durante la stagione dell'accoppiamento, nella speranza di salvaguardare la popolazione selvatica in declino e permettere a molti altri "Big Daddy" di svilupparsi in libertà.

A proposito, perché invece questo granchio ha dei peli sul "petto"?