Big Fish, produttore di Fibra e altri: 'i rapper non sono musicalmente autosufficienti'

Big Fish è uno dei produttori più famosi della scena rap italiana. Nel corso della sua lunga carriera, Massimiliano Dagani, questo il vero nome di Big Fish, ha inizialmente militato nel famoso gruppo Sottotono, per poi proseguire da solista collaborando con molti rapper importanti, da Fabri Fibra a Mondo Marcio fino ad arrivare ai Two Fingerz.

In molti si sono chiesti per anni quale sia il processo produttivo che porta Big Fish a creare una hit dietro l'altra. Ebbene, in una puntata di "Ossigeno", programma condotto da Manuel Agnelli che va in onda su Rai 3, il cantante degli Afterhours ha chiesto al noto produttore dei dettagli in merito alla realizzazione di una canzone rap.

Big Fish ha spiegato che i rapper non sono "musicalmente autosufficienti", visto che spesso si aspettano di ricevere una base pronta sulla quale poi scrivere e "sistemare" le proprie rime. Con questa affermazione, Big Fish non vuole ovviamente sminuire la figura dei rapper, ma semplicemente far notare che vorrebbe passare a un processo produttivo più simile ad altri generi.

"Tu (riferito a Manuel Agnelli, ndr) ti metti a casa, scrivi un pezzo con il piano o con con la chitarra e fai la melodia, poi fai le parole e la brutta di quel pezzo, che poi in sala prove svilupperai col tuo gruppo e in seguito verrà prodotta. Il rapper si aspetta invece la base finita, sulla quale poi lui scrive. [...] Io vorrei fare come fai tu (sempre riferito a Manuel Agnelli, ndr), il problema è che il rapper non ci arriva a fare una roba del genere, perché non è musicalmente autosufficiente", ha spiegato Big Fish.

L'intervista è poi proseguita con il produttore che ha mostrato come viene realizzata una base rap. Big Fish ha spiegato che la prima cosa da fare è prendere un disco e scegliere una canzone da campionare per "ottenere" il piano. Dopodiché, bisogna aggiungere casse e rullanti, un breakbeat (un ritmo di batteria che vada a "collegare" il tutto), scegliere un altro piano da campionare e aggiungere un basso. Chiaramente non esiste un "metodo universale" per creare una base rap, ma questo è il metodo che Big Fish ha utilizzato in alcuni pezzi.

Per vedere l'interessante intervista di Manuel Agnelli a Big Fish e dare uno sguardo ravvicinato agli strumenti utilizzati dal produttore, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Rai Play. Se vi interessa l'argomento rap, vi invitiamo anche a leggere la nostra news dedicata a Fabri Fibra e Marracash ai tempi dei social network.