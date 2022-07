Le big tech continuano a licenziare: TikTok taglia posti di lavoro in tutto il mondo

Ancora licenziamenti nel settore tech. A poche ore dalla notizia relativa al rallentamento delle assunzioni da parte di Apple, arriva un’altra notizia non proprio positiva dal fronte occupazionale legato alle compagnie della comparto tech e social.

Secondo quanto riportato da Wired, infatti, anche TikTok starebbe per dare il via ad una ristrutturazione aziendale che porterà ad una serie di licenziamenti a livello globale. Secondo la pubblicazione, i dipendenti europei sono stati avvertiti che i loro posti di lavoro sono a rischio e nelle prossime settimane si terrà un incontro con i responsabili delle risorse umane.

Lo stesso è stato comunicato anche nel Regno Unito e Stati Uniti: nel primo caso ad alcuni è stato comunicato che i colleghi di tutti i reparti presto potrebbero perdere il posto di lavoro, mentre nel secondo si sarebbero verificati licenziamenti già lunedì scorso.

Tra coloro che sono stati “tagliati” figura David Ortiz, uno dei primi dirigenti di ByteDance ad essere stato assunto al di fuori della Cina. Sul suo profilo LinkedIn ha affermato che il suo ruolo è stato tagliato “nell’ambito di una riorganizzazione molto più ampia”.

TikTok non ha negato i licenziamenti a Wired, ma non ha fornito molte informazioni sul numero. Un membro dello staff che ha parlato con la testata ha affermato che l’azienda sta licenziato solo dipendenti e tagliando i team che i manager ritengono non abbiano contribuito a sufficienza alla crescita dell’app. I dipendenti licenziati sarebbero 100, una piccola percentuale rispetto ai circa 10mila dipendenti di USA ed Europa.