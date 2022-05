Big Tech in crisi: ecco quanto hanno perso Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates nel 2022

È ormai evidente che, in termini finanziari, il mese di maggio sia stato un momento da dimenticare per il mondo dell'informatica. Accanto al secondo periodo nero per le principali criptovalute nel giro di sei mesi, infatti, anche i titoli azionari delle Big Tech sono crollati, generando enormi perdite per i loro CEO.

In effetti, né Elon Musk né Jeff Bezos hanno fatto mistero di aver perso miliardi di Dollari nel giro di pochi giorni a causa della contrazione del mercato, specie di quello americano e del settore della tecnologia e dell'informatica. Per lo stesso motivo, a metà maggio Apple è stata superata da Saudi Aramco come compagnia più redditizia sul mercato, dopo aver perso 200 miliardi di Dollari in borsa.

Nello stesso lasso di tempo, Meta ha perso 230 Miliardi di Dollari, mentre anche Amazon ha registrato delle perdite per la prima volta dal 2015. Il 16 maggio, invece, Elon Musk ha spiegato che gli Stati Uniti stanno "attraversando una recessione che potrebbe persino peggiorare" e durare fino a 18 mesi. Quindici giorni prima, il 30 aprile, Jeff Bezos aveva spiegato su Twitter che la cavalcata finanziaria delle Big Tech "non può durare per sempre".

Ma quanto hanno perso Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates dal peggioramento dell'economia di inizio anno? Le cifre sembrano essere spaventose: il 10 maggio, Fox Business riportava che i tre miliardari avevano perso in totale 19,5 Miliardi di Dollari dall'inizio del mese. In altre parole, Musk, Bezos e Gates avrebbero "bruciato" 20 miliardi di Dollari nel giro di 10 giorni circa. Nello specifico, Gates avrebbe perso un miliardo di Dollari, Bezos quasi sei miliardi e Musk la bellezza di quasi 13 miliardi di Dollari.

Poiché l'andamento del mercato è stato segnato da profondi negativi per tutto il resto del mese, possiamo pensare che le perdite dei tre miliardari siano triplicate negli ultimi 20 giorni, assestandosi tra i 50 e i 60 miliardi di Dollari complessivi. Si tratta comunque di un risultato meno grave di quello di gennaio, quando The Street riportava che, nei primi 20 giorni del nuovo anno solare, Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates avevano perso la bellezza di 95 miliardi di Dollari in borsa.