Big Tech, altri licenziamenti all'orizzonte: PayPal taglia 2.500 posti di lavoro

Il CEO di PayPal è stato sostituito ad agosto: all'epoca, la stampa internazionale aveva pensato che la nuova guida dell'azienda, Alex Chriss, avrebbe traghettato la compagnia nell'era delle criptovalute. A quanto pare, però, la nuova direzione di PayPal è stata molto più conservativa del previsto, e ora si sta apprestando a dei licenziamenti di massa.

Con una press release dall'evocativo titolo "Prepandoci per il futuro", PayPal ha annunciato il licenziamento di 2.500 persone nella sua forza-lavoro. In totale, i licenziamenti colpiranno poco meno del 10% dei lavoratori dell'azienda, e arrivano praticamente ad un anno esatto dal licenziamento del 7% dei lavoratori di PayPal: il 1° febbraio 2023, infatti, la compagnia aveva tagliato altri 2.000 posti di lavoro.

Quello comunicato nelle scorse ore dal colosso dei pagamenti online è solo l'ultimo dei licenziamenti delle Big Tech tra il 2023 e il 2024. Per esempio, Google ha annunciato nuovi tagli al personale a metà gennaio, subito dopo aver licenziato 1.000 dipendenti. Anche Microsoft, nelle scorse settimane, ha dato il via ad una serie di esuberi nella sezione gaming. Persino Ebay, Amazon-MGM e Humane hanno dovuto rivedere al ribasso la loro forza-lavoro.

Nel caso di PayPal, però, i licenziamenti arrivano in un periodo di crescita impetuosa per la compagnia. A settembre 2023, l'azienda aveva annunciato ricavi per 7,42 miliardi di Dollari nel secondo trimestre dello scorso anno, l'8% in più del medesimo periodo nel 2022. Addirittura, l'azienda aveva affermato un trend di "crescita a doppia cifra percentuale" nel numero di transazioni effettuate mediante la sua piattaforma, dichiarando di aver superato le aspettative degli investitori e del mercato.

Insomma, i licenziamenti delle scorse ore arrivano per molti come un fulmine a ciel sereno. Solo il portale The Information li aveva previsti: a novembre, infatti, la testata riportava che il nuovo CEO di PayPal, Alex Chriss, aveva informato gli investitori che i costi connessi ai lavoratori erano "troppo alti" e stavano "rallentando la compagnia".