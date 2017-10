Bigben ufficializza le offerte natalizie per i propri prodotti

: Se quest’anno non volete farvi cogliere impreparati dall’arrivo del Natale, Bigben Interactive offre tante e diverse proposte tra cui scegliere il regalo perfetto per amici e familiari di tutte le età!

Sotto l’albero non possono mancare i prodotti per ascoltare musica ovunque - dagli speaker wireless portatili ai giradischi, ai sistemi audio per party a tutto volume - e le ultime novità gaming.

Semplici da utilizzare e originali nella forma, gli speaker wireless Lumin’Us arredano la camera dei bambini e accompagnano la loro giornata con la musica più adatta per ogni momento, come sottofondo durante i giochi o la sera per aiutarli ad addormentarsi. Dotati di funzionalità Bluetooth, cavo aux-in da 3,5 mm e ingresso USB, questi speaker assicurano fino a 8 ore di autonomia. Inoltre, il volume del suono e gli effetti luminosi, che prevedono fino a 9 colori alternati o fissi, sono regolabili grazie al pratico telecomando. Sono disponibili nei modelli Rabbit, Heart, Teddy Bear. Prezzo: 59,99 €.

La radiosveglia RRVP01 a forma di lampada, un vero e proprio oggetto di arredo che stupirà ogni amante del design. Dispone infatti anche di due differenti maschere che permettono di proiettare sul soffitto diverse immagini. Il display alla base mostra l’ora mentre la parte superiore si illumina diffondendo una tenue luce azzurra. Per dolci risvegli e sonni sempre tranquilli. Prezzo: 44,99 €.

Come rallegrare una giornata monotona? Lo speaker wireless

portatile Smiley Cool porta musica e un tocco di allegria ovunque, in ufficio, a scuola o durante un viaggio, garantendo fino a 8 ore continuative di ascolto. È dotato di funzione Bluetooth e microfono integrato con cancellazione del rumore ambientale. Disponibile in cinque diversi modelli - Smile, Love, Lol, Cool e Wink - da usare a seconda dell’umore! Prezzo: 14,99 €.

Per i tipi più “classici” ma che non rinunciano allo stile e alla qualità audio, lo speaker portatile wireless BT14 con effetti luminosi è il regalo perfetto. Compatto, leggero e potente, garantisce fino a 8 ore di ascolto, è dotato di funzione Bluetooth e microfono integrato con cancellazione del rumore ambientale. Disponibile in diversi colori, blu, nero, rosso, rosa, metallizzato. Prezzo: 16,99 €.

Se il regalo è per tutta la famiglia, perché non pensare a un giradischi che consente di registrare i vinili su PC tramite cavo USB? Bigben propone diverse soluzioni, tutte caratterizzate da 2 velocità e spegnimento automatico del braccio.

Il modello TD114, dal design elegante con finitura laccata, è disponibile nei colori rosso (TD114R) e nero (TD114N) e nella variante dotata di speaker esterni TD114SPS, anche questa di colore nero (TD114NSPS) e rosso (TD114RSPS). Prezzo: 89,99 €.

A questi si aggiunge il modello a due velocità TD115 con rifiniture in acrilico e piatto trasparente disponibile nelle varianti blu (TD115BLSPS), nero (TD115NSPS) e bianco (TD115CSPS). È dotato di connessione Bluetooth - per l’ascolto wireless o via cavo tramite uscita RCA - e speaker wireless compatibili con smartphone e tablet. Prezzo: 159,99 €.

Rivolti ai più giovani, amanti della discoteca e della musica a tutto volume, sono i sistemi audio della nuova gamma iDance per animare feste e party in qualsiasi occasione, a Natale e ogni giorno dell’anno.

Il sistema audio Bluetooth BB10 crea un vero effetto discoteca grazie agli effetti di luce girevoli della sfera luminosa disco integrata con modalità dual Play inclusa STROBE È compatibile con iPad, iPhone, iPod touch, Kindle Fire HD®, dispositivi Android®, e altro ancora. Prezzo: 69,90 €.

Il Bluetooth Partybox XD25 è un vero mix di potenza audio eeffetti disco grazie alle luci che si sincronizzano con la musica. È dotato di mixer integrato con controllo effetto ECHO e alteratore vocale per cambiare tono alla voce. In dotazione anche le cuffie monitor. Prezzo: 99,99 €.

Per il gamer appassionato il nuovo Revolution Pro Controller 2 di NACON™, l’innovativo controller gaming con licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment Europe per essere utilizzato con PlayStation® 4, è un vero must have. Compatibile PC e ideale per ogni genere di gioco grazie alla possibilità di settare la croce direzionale su 4 o 8 direzioni, integra infatti funzioni all’avanguardia, come il nuovo software di configurazione UI, la nuova connessione wired USB Type-C e il software di configurazione compatibile Mac OS X 10.11 (El Capitan)/10.12 (Sierra) systems. Inoltre, lo stick destro e sinistro sono completamente configurabili (comprese zona morta e curva di risposta) ed è possibile configurare manualmente anche le shortcut M1/M2/M3/M4 in modalità PS4 Control mode. Prezzo 129.90 €.

Tra le novità gaming più attese di quest’anno c’è WRC 7, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship (WRC) 2017, disponibile per PlayStation®4, Xbox One e PC. Il giocatore può selezionare il pilota preferito e mettere alla prova le proprie abilità sui vari tracciati viaggiando in tutto il mondo, con la possibilità di partecipare a 13 rally del Campionato del Mondo in 15 stati su 4 continenti. La novità di questa settima edizione è costituita dai nuovi livelli speciali denominati Epic Stage. Ciascuno dei 13 rally del Campionato sarà, infatti, disponibile in una speciale versione, con un tracciato ancora più lungo e realistico, che metterà a dura prova la resistenza anche dei giocatori più esperti. Prezzo per PS4 e Xbox One a 69.99€ e per PC a 39.99€