Biglietti dei Coldplay, Ticketone: 'non comprateli fuori dai circuiti legali'

Si continua a parlare dell’elevata richiesta per i biglietti delle date dei Coldplay, che nella giornata di ieri hanno fatto andare ko i siti web Ticketmaster e Ticketone a causa dell'elevata mole di richieste. I ticket per i sei concerti sono andati rapidamente sold out, e stanno spuntando a prezzi esorbitanti.

Proprio a riguardo è arrivata una dichiarazione di Ticketone dopo un’indagine condotta da Fanpage che mostrava come in alcuni casi fossero rivenduti anche a 3-400 Euro.

La piattaforma, nello specificare che “le vendite per le 6 date si sono svolte secondo i tempi e le quantità assegnate dall’Organizzatore in modo regolare”, ha spiegato che “la fortissima domanda, superiore alle disponibilità, è stata gestita in assoluto ordine e trasparenza tramite pagine di accodamento”. I controlli effettuati non hanno mostrato alcuna evidenza di comportamenti illegali, e proprio per questo motivo solo i “singoli acquirenti possono approfittare della situazione rivendendo illegalmente su web a prezzi anche di molto maggiorati biglietti legittimamente acquistati”.

Per tale ragione, ha chiesto misure ancora più stringenti ad Agcom ed alle autorità preposte, affinchè fossero sanzionate “anche le persone fisiche colpevoli di comportamenti illeciti che effettuano vendite illegali a prezzi maggiorati utilizzando le piattaforme di secondary ticketing e i social network. Questi tipi di truffe non hanno alcuna possibilità di successo e vengono tutte identificate, ma solo al momento dell’accesso all’evento quando il biglietto viene scannerizzato”.