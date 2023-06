I biglietti delle partite di Serie A si acquisteranno su DAZN: partnership con Vivaticket

DAZN ha annunciato di aver siglato una partnership strategica con Vivaticket per consentire agli utenti di acquistare direttamente dall’app, tramite pochi click, i biglietti per le partite di varie squadre della Serie A.

Gli abbonati infatti avranno la possibilità di portare a casa i tagliandi per i match dell’Inter, Lazio, Fiorentina, Bologna e Torino, e l’integrazione avverrà in diverse fasi. Nella prima si potranno acquistare direttamente su un sito web dedicato che sarà lanciato nelle prossime settimane. Successivamente è prevista l’integrazione dello store Vivaticket direttamente in DAZN, con possibilità di utilizzare un solo account e fare acquisti con un click.

”Il ticketing delle partite di calcio sarà presto a portata di click sulla nostra app. La partnership stretta con Vivaticket, player di riferimento per il mercato italiano e già partner di importanti squadre di calcio, rappresenta un unicum per DAZN nel Mondo e prosegue nella direzione di far diventare la nostra piattaforma punto di riferimento per i tifosi e business partner per le leghe sportive e le squadre” ha commentato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia nel comunicato diffuso per annunciare la novità.

Nel frattempo, DAZN, Sky e Mediaset sono impegnate con le trattative per i diritti tv della Serie A, che hanno preso il via nella giornata di ieri con il primo round.