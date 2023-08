Quanti biglietti servono per vincere alla lotteria? Abbiamo una risposta... forse

In un articolo non ancora sottoposto a peer review ma già disponibile su arXiv, dei matematici dell'Università di Manchester provano a dare una risposta definitiva alla tanto desiderata domanda: c'è un numero minimo di biglietti che puoi acquistare per garantire una vincita?

Nello specifico il team di ricerca ha esaminato il gioco del Lotto della UK National Lottery, in cui si scelgono sei numeri compresi tra 1 e 59. Sebbene sia scontato, questa volta non parliamo ovviamente della prima lotteria inglese in cui si vincevano carte per uscire gratis di prigione. Similmente alla nostra, è possibile vincere diversi premi in denaro dopo aver indovinato almeno una coppia di numeri.

Per tentare di descrivere tutte le 45.057.474 possibili combinazioni, il dottor David Stewart e il dottor David Cushing hanno utilizzato il piano di Fano. Si tratta di particolari e complesse costruzioni geometriche in cui coppie di numeri sono tracciate sopra o all'interno di triangoli e linee rette o cerchi li collegano. Inoltre, abbiamo che ciascuna linea passa attraverso tre coppie, generando uno dei possibili sestetti vincenti.

Come dichiarano gli stessi autori, ciò che era intrigante matematicamente parlando non era riuscire effettivamente a vincere al lotto, ma al contrario riuscire a scoprire quale fosse il minor numero possibile di biglietti necessari. I risultati sembrerebbero parlare chiaro…

A seguito delle loro logoranti analisi infatti, si evince come il numero minimo di biglietti acquistabili per essere sicuri di ottenere almeno una vincita è di 27 biglietti. Le probabilità di vincita tra 26 e 27, cambiano radicalmente la situazione.

Alla luce di tali risultati, gli studiosi hanno acquistato dunque i biglietti della lotteria necessari prima dell'estrazione dello scorso 1° luglio 2023, spendendo circa 63 euro. Sfortunatamente… non sono riusciti a portare a casa i soldi investiti.

Tutto ciò dimostra che probabilmente siamo ancora ben lontani dal vincere 14 volte alla lotteria e diventare realmente ricchi… e quasi sicuramente, non troveremo mai un modo "sicuro" di poter vincere.