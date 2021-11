La bilancia Xiaomi Mi Smart Scale 2 è in offerta su Amazon per il Cyber Monday 2021

Archiviato il Black Friday 2021, continuano le promozioni su Amazon in vista del Cyber Monday 2021 del prossimo lunedì. Tra le offerte troviamo anche un'ampia gamma di prodotti a marchio Xiaomi, tra cui la bilancia pesa persone Mi Smart Scale 2, che può essere acquistata a prezzo ridotto rispetto a quello di listino.

Di seguito i dettagli della promozione:

Xiaomi Mi Smart Scale 2, Bilancia Pesa Persona, bianco: 17,68 Euro (24,99 Euro)

La spedizione è gratuita e garantita tra il 6 ed il 9 Dicembre 2021, dal momento che la vendita e spedizione non è effettuata direttamente da Amazon ma da un rivenditore terzo che però garantisce tutti i benefici classici degli ordini effettuati sull'e-commerce, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2022 per gli ordini effettuati nel periodo natalizio.

Tra gli accessori che possono essere aggiunti nell'ordine troviamo anche le batterie stilo alcaline Duracell a 8,87 Euro: la bilancia richiede infatti tre batterie AAA.

Come indicato direttamente nella scheda prodotto, la bilancia è digitale ed oltre a pesare adulti e bambini può essere utilizzata anche per frutta, verdura e confezioni, ma può effettuare la registrazione di 16 utenti, tramite l'applicazione per iOS ed Android che effettua il pairing via Bluetooth 5.0.