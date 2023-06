Bild licenzia centinaia di giornalisti: saranno sostituiti dall'IA

Dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro abbiamo a lungo parlato su queste pagine, e la decisione che arriva dal tabloid tedesco Bild non fa che confermare i timori di molti.

In una mail inviata alla redazione dall’editore Axel Springer, si legge che Bild sostituirà diverse figure professionali presenti all’interno della propria redazione con l’intelligenza artificiale. La decisione, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine, rientrerebbe in un piano di riduzione dei costi da 100 milioni di Euro e che dovrebbe interessare anche i giornali regionali.

Secondo quanto appreso da Repubblica, una fonte avrebbe riferito al quotidiano tedesco che il taglio di posti di lavoro sarà nell’ordine delle tre cifre e sono stimati almeno 200 posti di lavoro in meno.

Nella mail, tradotta da Repubblica, si legge che purtroppo “bisogna separarsi anche dai colleghi che svolgono mansioni che possono essere sostituite dall’intelligenza artificiale e/o da processi digitali, oppure che non possono adattarsi a questa nuova organizzazione con le loro attuali competenze”

Tanti i ruoli che saranno sostituiti: nella comunicazione viene spiegato che non ci saranno più le funzioni di caporedattore, impaginatore, correttore di bozze, segretariato e editor fotografici per come erano note fino ad ora.

"Per rimanere economicamente sostenibili e di successo anche in futuro, il nostro risultato nel settore dei media tedeschi deve migliorare di circa 100 milioni di euro nei prossimi tre anni. Attraverso aumenti di fatturato, ma anche attraverso riduzioni dei costi" ha affermato il CEO Mathias Dopfner.