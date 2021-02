Bill Gates: 'abbiamo bisogno di un Elon Musk in ogni settore'

In questi giorni Bill Gates sta concedendo varie interviste per parlare del suo nuovo libro che è arrivato anche in Italia, e sta anche discutendo dell’attuale situazione del mondo ed in generale del settore tech. Particolarmente interessante è l’intervista rilasciata a CNBC, dove ha anche parlato di Elon Musk.

L’ex CEO di Microsoft ha infatti affermato che il mondo ha bisogno di innovatori come Elon Musk in ogni settore, in quanto possono aiutare a contrastare il riscaldamento globale. Gates ha lodato il lavoro portato avanti dall’imprenditore sudafricano, che è riuscito a superare i limiti dei veicoli elettrici con Tesla ed ha sviluppato anche dei razzi riutilizzabili con SpaceX.

“Penso che quello che ha fatto Elon con Tesla sia fantastico. È probabilmente il più grande contributo portato da un singolo nel settore delle auto elettriche, in quanto ci ha dimostrato che possono risolvere il problema del cambiamento climatico. Abbiamo bisogno di molti Elon Musks. Penso che dovrebbe essere molto orgoglioso di quello che ha fatto. “ ha affermato Gates alla CNBC.

Questa sera Bill Gates sarà ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda dalle 20 su Rai 3. Il programma potrà essere visto anche in diretta su RaiPlay, la piattaforma gratuita della TV di Stato, ed in replica su YouTube con i filmati che la produzione pubblicherà nella giornata di domani.