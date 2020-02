No, Bill Gates non ha acquistato uno yatch ad idrogeno da 644 milioni di Dollari - Aggiornata

Smentite categoricamente le indiscrezioni trapelate qualche ora fa secondo cui l'ex amministratore delegato di Microsoft avrebbe acquistato per 644 milioni di Dollari "Sinot's Aqua", il primo superyatch ad idrogeno al mondo lungo 112 metri.

Aggiornamento 14:43 - Sinot tramite il proprio sito web ufficiale ha smentito le voci pubblicate questa mattina dalla stampa in merito ad un acquisto dello yatch da parte di Gates. Il produttore ha specificato che non c'è alcun collegamento commerciale tra le parti.

La Gates Foundation e Gates Ventures si sono rifiutate di commentare i rumor.



NEWS ORIGINALE



Com'è ovvio che sia, include tutte le caratteristiche tipiche degli yatch, tra cui cinque ponti, una palestra ed uno spazio talmente ampio da poter ospitare 14 ospiti e 31 membri dell'equipaggio. A livello tecnico, gira su due motori da 1 MW che si basano su serbatoi ad idrogeno raffreddato.

Per generare calore e riscaldare i passeggeri, l'imbarcazione utilizza un gel al posto del classico carbone o legna. Lo yatch può raggiungere una velocità massima di 17 nodi, ma ha una portata di 3.750 miglia che dovrebbe garantire a Gates viaggi abbastanza lunghi.

Ovviamente la nave non è ecologica al 100%. Dal momento che le stazioni di rifornimento di idrogeno nei porti non sono diffuse, gli ingegneri hanno anche integrato un motore di riserva a diesel per aiutarla a raggiungere il porto più vicino.

L'Aqua dovrebbe salpare nel 2024, il che vuol dire che non la vedremo all'opera nell'immediato. L'investimento del papà di Microsoft però è comunque indicativo del suo interesse nei confronti delle tecnologie green.



Di recente Bill Gates ha donato 10 milioni di Dollari per combattere il Coronavirus.