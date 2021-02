Bill Gates, arriva in Italia il libro sul cambiamento climatico: 'uniti per vincere'

E' disponibile da ieri in Italia, anche su Amazon Italia oltre che presso le principali librerie del paese, il nuovo libro di Bill Gates "Clima: come evitare un disastro. Le soluzione di oggi. Le sfide di domani". Come suggerisce il titolo, si tratta di un libro interamente incentrato su quella che più volte Gates ha definito una grande sfida.

Gates, in fase di presentazione, ha spiegato che "ho scritto questo libro perchè vedo non solo il problema del cambiamento climatico, ma anche l'occasione per risolverlo", ed infatti più volte nelle varie interviste rilasciate sugli organi di stampa americani ed internazionali ha osservato che il cambiamento climatico rappresenta la sfida più importante dei nostri tempi.

Il libro "mostra la strada da percorrere ed una serie di passi che possiamo compiere per avere le migliori possibilità di evitare un disastro climatico".

Amazon permette di acquistare il libro al prezzo di 20,90 Euro, in sconto di 1,10 Euro rispetto al prezzo consigliato al pubblico di 22 Euro. Se si sceglie la versione Kindle, invece, il prezzo è più basso e passa a 9,99 Euro.

La consegna, in caso di acquisto della versione don copertina rigida, viene garantita entro domani, mercoledì 17 Febbraio 2021, per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 8 ore.