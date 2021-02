Bill Gates contro il Bitcoin: "fate attenzione, Elon Musk non è un esempio da seguire"

In una recente intervista a Bloomberg, dove ha parlato del suo nuovo libro ed in generale dell'attuale situazione dei mercati finanziari, l'ex CEO di Microsoft Bill Gates ha anche parlato del boom che hanno riportato le criptovalute come il Bitcoin negli ultimi tempi, ed ha messo in guardia gli utenti.

Come si può vedere tramite il player presente in apertura, Gates ha voluto porre l'accento su un fatto importante: Elon Musk non può essere considerato un esempio da seguire per investire il proprio denaro, dal momento che è uno degli uomini più ricchi del mondo.

Ecco perchè Gates ha voluto mettere in guardia i piccoli investitori dal fare follie sul mercato delle criptovalute: "Musk ha un sacco di soldi ed è un investitore esperto e sofisticato, che non si preoccupa dell'andamento del Bitcoin e dei rialzi o discese inattese. Penso che le persone in queste manie, potrebbero non avere tanti soldi da spendere. Quindi quello che penso è: se avete meno soldi di Elon Musk fate attenzione!" ha affermato Gates.

La settimana in corso si è aperta con una serie di forti ribassi per il Bitcoin, che è sceso sotto quota 50mila Dollari dopo svariate settimane e dopo il rally innescato proprio dal maxi acquisto di Tesla.