Bill Gates avrebbe lasciato il CdA di Microsoft causa relazione con dipendente

Bill Gates a inizio mese ha annunciato, assieme alla moglie Melinda French Gates, il divorzio dopo 27 anni di matrimonio. Dietro questa decisione e dietro l’abbandono del Consiglio di Amministrazione di Microsoft da parte dell’ex-CEO dell’azienda ci sarebbe, però, un dettaglio comune che stava per costargli caro.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal nelle ultime ore, alcuni membri del CdA di Microsoft ancora nel 2019 avrebbero assunto uno studio legale per indagare su un possibile rapporto extra-coniugale di Bill Gates con una dipendente del colosso di Redmond a partire dai primi anni del 2000. La stessa dipendente avrebbe chiesto alla ex-moglie Melinda di leggere la lettera e ciò avrebbe portato sul lungo termine alla separazione della coppia; quest’ultimo dettaglio, però, non è chiaro se sia reale o meno.

In ogni caso, l’indagine avrebbe portato i membri del consiglio a chiedere le dimissioni di Gates dal ruolo di direttore di Microsoft. Il fondatore dell’azienda avrebbe dunque rassegnato le dimissioni prima della conclusione dell’indagine nel marzo 2020, almeno secondo le informazioni ottenute da WSJ.

Un portavoce di Bill Gates ha dunque negato il rapporto del giornale statunitense: “La decisione di uscire dal consiglio non era in alcun modo correlata a questa questione. In effetti, aveva espresso interesse a dedicare più tempo alla sua filantropia a partire da diversi anni prima”. Per lo stesso motivo, egli avrebbe contattato in diverse occasioni Jeffrey Epstein, persona che è stata per lungo tempo fonte di preoccupazione per Melinda French Gates e che l'avrebbe convinta a proseguire verso la strada del divorzio.

Intanto l’ex-moglie Melinda ha già ricevuto circa 2,4 milioni di dollari in azioni in seguito alla rottura del rapporto.