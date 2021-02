Bill Gates a Che Tempo Che Fa: ecco come vedere l'intervista di Fabio Fazio

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, ieri sera Bill Gates è stato ospite a Che Tempo Che Fa per un'intervista con Fabio Fazio in occasione del lancio del suo nuovo libro sul cambiamento climatico. Per coloro che non hanno avuto modo di seguire la chiacchierata, è già disponibile la replica.

RaiPlay infatti ha già pubblicato la puntata integrale di ieri sera di Che Tempo Che Fa, che può essere seguita attraverso questo indirizzo. Per saltare la parte iniziale, in cui si è parlato di economia e pandemia, ed andare direttamente all'intervista di Bill Gates, potete portare il player a 1:18:56, quando Fabio Fazio manda in onda un video in cui si vede l'ex CEO di Microsoft giocare a tennis.

Nel corso della chiacchierata si è parlato ovviamente del cambiamento climatico, che è alla base del nuovo libro di Bill Gates, ma anche della fondazione e delle attività portate avanti nelle zone più povere del mondo e degli obiettivi raggiunti con gli investimenti che la Melinda & Bill Gates Foundation ha effettuato negli ultimi 20 anni.

Non sono mancati i momenti più leggeri: Gates ha risposto a domande irriverenti di Fazio e si è sottoposto al classico gioco sulle scelte a cui ha partecipato anche Barack Obama qualche settimana fa.