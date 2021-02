Bill Gates su Clubhouse: 'Preferisco Android ad iOS, non credo nel Bitcoin'

Periodo di interviste e talk per Bill Gates, in occasione del lancio del suo nuovo libro sul cambiamento climatico. Il fondatore di Microsoft si è anche concesso ad una chiacchierata su Clubhouse dove ha svelato un'interessante curiosità.

Dal momento che Clubhouse è attualmente disponibile solo su iOS, in molti hanno chiesto a Gates cosa ne pensa del sistema operativo di Apple. La risposta del filantropo ha lasciato poco spazio alle interpretazioni dal momento che senza troppi giri di parole ha affermato che preferisce gli smartphone con Android.

Secondo lui, il software Microsoft preinstallato da alcuni produttori Android è molto intuitivo, in quanto gli smartphone basati sul robottino verde sono più flessibili in termini di rapporto tra software ed OS.

La chiacchierata però è stata anche l'occasione di parlare di altri temi: Gates ha affermato che non vede l'ora di lavorare con il CEO di Amazon Jeff Bezos per combattere il cambiamento climatico, mentre ha rinnovata la sua poca fiducia nel Bitcoin. Sulla criptovaluta, si è mostrato scettico in quanto il mining richiede molta potenza di calcolo e comporta consumi elevati di elettricità, ed ha anche svelato di non aver mai investito nella moneta virtuale.

Anche qualche giorno fa Bill Gates si era scagliato contro il Bitcoin, invitando gli utenti a fare attenzione ed a non seguire l'esempio di Musk.