Bill Gates fa il contadino: è diventato il più grande agricoltore degli Stati Uniti

Filantropo, programmatore, ex CEO di Microsoft, imprenditore ed.. agricoltore. Bill Gates continua a stupire ed a quanto pare la sua ultima passione è proprio l'agricoltura. Come rivelato da The Land Report, il fondatore di Microsoft è diventato il più grande contadino degli Stati Uniti.

Gates, infatti, ha costruito un enorme portafoglio di terreni agricoli sparsi in diciotto stati degli USA, tra cui ne figura uno da 69mila acri in Louisiana, uno da quasi 48mila acri in Arkansas ed un altro da 20mila acri in Nebraska.

La ricerca condotta da Land Report ha evidenziato che alcuni terreni sono possedimenti diretti di Gates, mentre altri lo sono tramite enti terzi controllati attraverso Cascade Investments, la cassaforte personale di Gates. Il portfolio comprende anche Ecolab, una compagnia specializzata in sicurezza ambientale, ma anche il rivenditore di auto usate Vroom e Canadian National Railway, la società ferroviaria del Canada.

Ciò che non è noto è come vengono utilizzati questi terreni e Cascade, interpellata da Forbes USA, non ha risposto alla richiesta di commento. Probabile che le attività siano legate alle attività no profit con cui negli ultimi anni ha collaborato la Gates Foundation, che ha spostato le sue attenzioni anche verso l'agricoltura sostenibile.

Ad inizio pandemia, Bill Gates si è detto pronto a finanziare di tasca sua il vaccino di Oxford, nonostante le fake news dei complottisti.