Bill Gates sul Coronavirus: virus sconfitto in un paio di mesi, con le giuste misure

Nella serata di ieri il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha tenuto la classica sessione di Q&A sul proprio account ufficiale Reddit. E' stata l'occasione per discutere di vari temi ma, ovviamente, quello più battuto è stato il Coronavirus e la pandemia in corso.

Un utente gli ha chiesto cosa ne pensasse del rapporto dell'Imperial College di Londra secondo cui una diffusione incontrollata di Covid-19 potrebbe uccidere più di 2 milioni di americani. A riguardo Gates ha detto che "fortunatamente, sembra che i parametri utilizzati in quel modello fossero troppo negativi".

Ovviamente, gli è stata chiesta una previsione anche sul termine dell'attuale emergenza sanitaria. Sebbene Gates si riferisse direttamente agli USA, però, le dichiarazioni possono essere utili anche nel resto del mondo.

"L'esperienza della Cina è il dato più critico che abbiamo. Hanno attuato delle misure di lockdown e sono stati in grado di ridurre il numero di casi. Dopo questo calo non sono stati registrati grossi rimbalzi e finora la situazione sembra sotto controllo. In questo modo hanno frenato la diffusione dell'epidemia" ha affermato l'ex CEO di Microsoft, il quale ha rivelato che l'Institute for Disease Modeling è al lavoro su un nuovo modello di previsione dell'epidemia.

Poco dopo però Gates è stato ancora più specifico, ed ha affermato che se un determinato paese "fan un buon lavoro" su due fronti, ovvero con i test sulle persone e l'attuazione di misure di distanziamento sociale ed isolamento allo scopo di impedire alle persone di riunirsi e creare assembramenti, "entro 6-10 settimane quel paese dovrebbe registrare un importante calo dei casi".

Il filantropo ha anche aggiunto che i paesi ricchi che sono maggiormente colpiti da questa epidemia e che quindi sono in grado di attuare le due misure in questione, entro due o tre mesi potrebbero non solo sconfiggere il virus, ma anche avviare il processo di recupero dell'economia. "Mi preoccupo per tutti i danni economici, ma ancora peggio sarà il modo in cui ciò influenzerà i paesi in via di sviluppo, che non riescono a fare distanziamento sociale allo stesso modo in cui avviene in quelli più ricchi. A ciò si aggiunge anche la capacità ospedaliera che è molto inferiore" ha concluso Gates.

Nel fine settimana è rimbalzato un intervento di Gates del 2015 in cui aveva di fatto previsto una pandemia di questo tipo.