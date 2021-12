Bill Gates a cuore aperto: 'il 2021 è stato l'anno più difficile della mia vita'

Nel suo classico post di fine anno pubblicato su GatesNotes, il co-fondatore ed ex CEO di Microsoft Bill Gates ha voluto tracciare un bilancio dell'anno che sta per finire. Un anno che viene definito dal miliardario senza mezzi termini "il più insolito e difficile della mia vita".

I 365 giorni che si stanno per concludere sono stati caratterizzati anche dal divorzio dalla storica moglie Melinda Gates, un argomento che lo stesso Bill ha affrontato a cuore aperto sulle pagine del proprio blog: "anche se penso che le cose su cui ho lavorato siano di gran lunga la parte più interessante del mio anno, so che molte persone sono curiose su un argomento: il mio divorzio", ha scritto Gates. "Melinda e io continuiamo a gestire insieme la nostra fondazione e abbiamo trovato un buon nuovo ritmo di lavoro, ma non posso negare che è stato un anno di grande tristezza personale per me".

La coppia era legata da 27 anni di matrimonio. La figlia Jennifer si è sposata ad Ottobre a New York, mentre i suoi altri due figli Phoebe e Rory frequentano il college. Da qui la tristezza di Bill che si è evidentemente ritrovato da solo. "Mi manca averli a casa, anche se di questi tempi è più facile concentrarsi sulla lettura di un libro o sul lavoro", continua l'ex dirigente Microsoft, il quale ha riflettuto anche su come la pandemia di COVID-19 ha portato molte persone ad affrontare lunghi periodo di tempo senza interazioni fisiche. "È stata un'esperienza strana e disorientante", ha scritto Gates. "Il mio mondo personale non è mai sembrato più piccolo di quanto non fosse negli ultimi 12 mesi".

In linea con quanto fatto in precedenza, Bill Gates ha nuovamente parlato del vaccino contro il Coronavirus ed ha confidato che "tra un paio d'anni la mia speranza è che l'unica volta in cui dovrai davvero pensare al virus sia quando riceverai il vaccino congiunto contro il COVID e l'influenza".