Bill Gates diventerà nonno per la prima volta: 'preoccupato per il futuro di mio nipote'

Bill Gates diventerà nonno per la prima volta nel 2023. L’annuncio è arrivato dallo stesso ex CEO di Microsoft, il quale ha spiegato che la figlia Jennifer ed il marito Nayel Nassar sono in attesa del loro primo figlio.

Tuttavia, nonostante questa “incredibile notizia”, com’è stata definita dallo stesso Gates, il filantropo è preoccupato per il futuro di suo nipote ed ha scritto una lettera pubblica in cui riflette sul mondo in cui viviamo.

In un post pubblicato sul suo blog personale dove di recente Bill Gates ha anche consigliato i libri da leggere, l’imprenditore spiega che “ho cominciato a guardare il mondo attraverso una nuova lente da quando mia figlia mi ha dato l’incredibile notizia che nel 2023 diventerò nonno”.

“Quando penso al mondo nel quale nascerà mio nipote, sono ancora più ispirato ad aiutare i figli e nipoti di tutti ad avere la possibilità di sopravvivere e prosperare” afferma Gates, secondo cui “le decisioni dei leader politici attuali si ripercuoteranno sulle future generazioni”. La sfida più grande secondo l’ex numero uno di Microsoft si articola su due fasi: portare a zero le emissioni di gas serra entro il 2050, “la cosa più difficile mai fatta dall’uomo”, e rivoluzionare l’intera economia fisica (dal modo di muoverci alla produzione di elettricità e cibo, in meno di 30 anni.

“Sugli obiettivi a breve termine non siamo all’altezza e tra il 2021 ed il 2022 le emissioni globali di carbonio sono cresciute. Siamo però avanti nello stimolare le società ad investire nelle innovazioni a zero emissioni, ed il denaro pubblico investito nella ricerca e sviluppo sul clima è triplicato dagli accordi di Parigi del 2015” conclude.