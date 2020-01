Bill Gates dona 10 milioni di Dollari per combattere il Coronavirus

Mentre il Coronavirus continua a diffondersi ed a preoccupare il mondo, la Bill and Melinda Foundation ha annunciato una donazione da 10 milioni di Dollari per combattere l'epidemia in Cina ed Africa. Di tale somma 5 milioni andranno a sostenere gli ospedali ed organizzazione cinesi, ed altri 5 finiranno in Africa per la prevenzione.

I soldi saranno spesi per "fondi di emergenza ed il relativo supporto tecnico per aiutare i soccorritori in prima linea in Cina ed Africa ad accelerare i loro sforzi per contenere la diffusione globale del 2019-nCoV".

Nella nazione asiatica, i finanziamenti da 5 milioni di dollari saranno distribuiti tra partner pubblici e privati con cui l'organizzazione filantropica collabora già da tempo, tra cui la Commissione Nazionale per la Salute, il Centro Cinese per il controllo e prevenzione delle malattie e la National Natural Science Foundation of China.

Il denaro destinato all'Africa è destinato a "fornire supporto tecnico per implementare lo screening ed il trattamento dei casi sospetti, ma anche per ottenere la conferma in laboratorio delle diagnosi del 2019-nCoV e l'isolamento e cura dei casi identificati".

Fortunatamente però al momento alcun paese africano ha confermato l'arrivo del Coronavirus, che secondo la Hong Kong University avrebbe infettato 44mila persone.

La Bill and Melinda Gates Foundation è una delle fondazioni filantropiche più importanti al mondoe negli ultimi anni ha affrontato varie epidemie e problematiche.