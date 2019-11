Bill Gates ed Elizabeth Warren hanno fatto la pace su Twitter, si incontreranno?

Come riportavamo ieri, in occasione di una intervista ad un evento newyorchese Bill Gates aveva mostrato un certo scetticismo nei confronti della proposta di patrimoniale di Elizabeth Warren. La politica dem aveva colto la palla al balzo per invitare il miliardario ad un confronto.

Così Bill Gates sulla proposta di patrimoniale:

"Se devo pagare 20 miliardi di dollari, va bene. Ma se mi dici che ne devo pagare 100 di miliardi, beh allora inizio a farmi due conti per capire cosa mi è rimasto". Il fondatore di Microsoft aveva poi aggiunto che la Warren non gli sembrava esattamente una persona molto aperta di mente, suggerendo che forse non avrebbe avuto piacere a parlare con una persona con una disponibilità economica come la sua.

"Mi piacerebbe molto spiegarti esattamente quando pagheresti con la mia patrimoniale (promesso che non si tratta di 100 miliardi)", aveva poi detto la politica su Twitter.

Non è mancata una replica: "Rispetto molto il tuo impegno nel trovare modi per affrontare le questioni della povertà e delle disuguaglianze. Sebbene potremmo essere in disaccordo sui modi per raggiungere l'obiettivo, siamo sicuramente d'accordo sul fatto che abbiamo bisogno di molte persone brillanti impegnate nel trovare un modo per proseguire".

Per poi aggiungere: "sono sempre disponibile a parlare di soluzioni creative a questi problemi".