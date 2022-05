Bill Gates su Elon Musk: 'Twitter potrebbe peggiorare, o migliorare'

A poche ore dalla pubblicazione della notizia secondo cui Elon Musk diventerà il nuovo CEO di Twitter, arrivano delle importanti dichiarazioni da parte di Bill Gates sull’acquisto del social network.

L’ex amministratore delegato di Microsoft, infatti, non sembra avere un’opinione definita su quelle che potrebbero essere le mosse di Musk come nuovo proprietario di Twitter.

A riguardo, Gates ha affermato che “sotto Elon Musk, Twitter potrebbe peggiorare come social network. Ma potrebbe anche migliorare”. Insomma, almeno al momento il giudizio sembra essere sospeso e il fondatore di Microsoft non ha detto la sua su ciò che secondo lui potrebbe fare Musk.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate in precedenza, Elon Musk starebbe valutando un abbonamento per Twitter, ma non per tutti: a pagarlo dovrebbero, secondo il numero uno di SpaceX e Tesla, dovrebbero essere solo le agenzie governative e le attività commerciali, per cui ha fatto riferimento ad un “leggero costo” senza scendere nei dettagli. Tra le altre novità di cui si è molto parlato del pulsante “modifica”, su cui a quanto pare sarebbero già cominciati i test e che potrebbe debuttare prossimamente.

L’affare Musk-Twitter deve essere finalizzato da parte delle agenzie governative, e sicuramente non si concluderà a stretto giro di orologio. Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori informazioni.