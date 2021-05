Bill Gates, il fondatore di Microsoft annuncia il divorzio da sua moglie Melinda

Dopo quasi 27 anni di matrimonio, Bill e Melinda Gates hanno annunciato la fine della loro relazione attraverso un comunicato congiunto su Twitter, in cui ammettono di non vedere più alcun futuro insieme. La notizia giunge a circa due anni di distanza dall'annuncio del divorzio tra Jeff e MacKenzie Bezos.

Nel lungo post condiviso dalla coppia si legge: "Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora ovunque per consentire a tutti di condurre una vita più sana e produttiva. Abbiamo continuato a credere con convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione. Ma abbiamo capito di non poter più credere in noi come coppia, di non poter crescere oltre in questa fase della vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre perché per ora navigheremo a vista in questa nuova vita".

Non si conoscono le ragioni alla base di questo divorzio ma è chiaro questo avvenimento avrà delle importantissime conseguenze sulla fondazione creata dalla coppia, la Bill & Melinda Gates Foundation, che ha un valore complessivo di circa 50 miliardi di dollari. Lo scorso anno tra l'altro, nel corso delle fasi iniziali della pandemia di Covid-19, Bill Gates si è dimesso dal board di Microsoft, proprio per dedicarsi con maggiore forza alle sue molteplici attività filantropiche.