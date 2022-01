Bill Gates, la Four Seasons compra lo storico Hotel Danieli di Venezia

Il fondatore di Microsoft fa shopping in grande stile nella Laguna di Venezia. Il miliardario e il principe Al Waleed bin Talal, soci di maggioranza della multinazionale Four Seasons Hotels and Resorts, infatti, avrebbero in mano l'accordo per l'Hotel Danieli.

Finora gestito dal gruppo Marriott, che continuerà a mantenerlo in catalogo fino alla scadenza dell'attuale contratto, sotto l'egida del gruppo guidato da Bill Gates l'hotel di Palazzo Dandolo subirà un importante intervento di ristrutturazione, per poi aprire battenti sotto il nuovo vessillo solo nel 2024.

Grande entusiasmo anche a Venezia, dove, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il direttore dell'Associazione veneziana albergatori ha affermato che "Four Seasons è benvenuta [...] Da tempo cercavano una struttura qui". In effetti, che il colosso alberghiero stesse sondando il terreno nella Serenissima non era certamente un mistero, solo che finora le indiscrezioni puntavano sull'hotel Bauer.

Ottime notizie per la città, teatro lo scorso anno anche di una scoperta di rilevanza storica. Infatti, nella laguna di Venezia sono stati ritrovati reperti romani.

I lavori di ristrutturazione saranno guidati dal designer Pierre-Yves Rochon, mentre ricordiamo che non si tratterebbe della prima struttura acquisita dal gruppo in Italia, dove conta proposte strategiche già a Firenze, Milano e Taormina, dove solo lo scorso anno ha riaperto al pubblico il San Domenico, comprato nel 2016.