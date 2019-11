Bill Gates: senza l'indagine dell'antitrust, Windows Mobile avrebbe battuto Android

Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, in un'intervista rilasciata nel corso della conferenza DealBook del New York Times ha affermato che se la sua società non fosse stata distratta dall'indagine dell'antitrust del Dipartimento di Giustizia Americano, Windows Mobile avrebbe battuto Android e lo scenario mobile sarebbe stato radicalmente diverso.

Gates infatti ha affermato di non avere dubbi sul fatto che "l'indagine dell'antitrust sia stata dannosa per Microsoft", in quanto ha impedito alla società di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo del sistema operativo mobile che è stato cancellato. Il filantropo ed ex CEO del colosso di Redmond ha dichiarato senza mezzi termini che la causa l'ha distratto da Windows Mobile ed ha "rovinato tutto".

Nel corso della chiacchierata ha anche svelato che Microsoft ha perso l'occasione di portare Windows Mobile su uno smartphone top di gamma Motorola, probabilmente quello che poi abbiamo conosciuto con il nome Motorola Droid, il quale grazie alla spinta di marketing di Verizon e del produttore avrebbe reso popolare il sistema operativo a livello globale. Tuttavia non è andata esattamente così e gli utenti hanno iniziato ad usare Android, che si è imposto come il sistema operativo mobile più popolare del mercato.

Gates in passato aveva confessato che uno dei suoi errori più grandi è stato di aver concesso a Google lo spazio per diventare l'anti-Apple nel segmento degli smartphone.