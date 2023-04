Bill Gates: 'inutile lo stop allo sviluppo dell'IA, non risolve i problemi'

Non è la prima volta che Bill Gates parla dell’IA e di ChatGPT, ed in una nuova intervista all’agenzia di stampa Reuters ha discusso del possibile impatto che potrebbe avere lo stop allo sviluppo dell’intelligenza artificiale sulle sfide future.

L’ex CEO di Microsoft ha affermato che “una pausa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale non risolverebbe le sfide future”, in risposta alla lettera pubblicata da Elon Musk ed altri esperti che hanno chiesto sei mesi di stop allo sviluppo dell’IA.

Secondo Gates “l’importante è concentrarsi su come utilizzare al meglio gli sviluppi dell’IA, poichè sarebbe difficile capire come una pausa potrebbe funzionare a livello globale”.

Pur riconoscendo l’importanza di identificare i possibili rischi legati alla creazione incondizionata di piattaforme d’IA, Gates ha invitato tutti a focalizzarsi sui benefici portati da un cambiamento tecnologico di questo tipo.

Sempre in merito alla lettera aperta di Elon Musk sull’IA, Gates in precedenza aveva affermato che “non capisco davvero chi dovrebbe fermarsi, quali paesi e perchè. Certo ci sono tante opinioni diverse in questo settore, quello che dobbiamo fare è identificare le aree difficili su cui intervenire”.

La lettera di Musk era stata pubblicata a due settimane dal debutto di GPT-4, il nuovo modello di linguaggio multimodale che ha portato con se tante novità.