Bill Gates: investimento nel servizio d'imaging satellitare in diretta EarthNow

Nuovo progetto per Bill Gates. Il fondatore ed ex amministratore delegato di Microsoft, infatti, ha deciso di finanziare EarthNow, un servizio di cartografie spaziale nato da una startup che si è prefissata l'obiettivo di fornire immagini e video satellitari in tempo reale del nostro pianeta.

A dimostrazione del fatto che si tratta di uno dei progetti più interessanti da questo fronte, arriva anche la notizia che tra i finanziatori figurano anche Airbus e Softbank, da sempre molto attenti a livello di startup, e pronte a fare investimenti importanti non appena fiutano l'affare.

L'obiettivo che si è prefissata EarthNow è di costituire una costellazione di satelliti che avrà l'obiettivo di fornire video di qualsiasi luogo della Terra, con una latenza di circa un secondo. Ciò vuol dire che coloro che lo desiderano potranno dire addio ai tempi attuali: non bisognerà più aspettare che i satelliti entrino nel raggio d'azione, o scegliere quello giusto perchè ce ne sarà sempre uno in grado di fornire le immagini desiderate.

Chiaramente, trattandosi di un servizio satellitare, almeno all'inizio si tratta di una piattaforma rivolta a "clienti aziendali e governativi di alto profilo", che sono interessati a monitorare tempeste, pirati, incendi, balene, sorvegliare conflitti ed altro ancora. L'imaging spaziale, come vi abbiamo più volte raccontato su queste pagine, infatti, con il passare del tempo sta diventando sempre più una vera e propria miniera per le uova d'oro per le varie aziende, ma soprattutto per i vari stati.

Al momento EarthNow è nelle fasi embrionali, essendo stata ufficializzata dopo anni di lavoro da parte del fondatore ed amministratore delegato Russel Hanningan. Non è disponibile nemmeno alcuna tempistica di lancio, tanto meno sul possibile via ai test.

Ciò che sappiamo è che EarthNow sfrutterà una versione potenziata della piattaforma satellitare OneWeb. I dettagli sono ancora scarsi, ma nel comunicato diffuso si legge che "ogni satellite sarà dotato di una quantità senza precedenti di potenza di elaborazione, inclusa una quantità di core più elevata rispetto agli altri satelliti commerciali attualmente disponibili", che probabilmente saranno sfruttati per l'elaborazione video.

Ovviamente EarthNow si baserà anche sulle piattaforme d'intelligenza artificiale, ma non è noto in che misura.

AirBus si occuperà della produzione dei satelliti, ma non è noto quando saranno disponibili.