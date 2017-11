Bill Gates ha investito 80 milioni di dollari per realizzare una città smart

Attualmente è l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio al di sopra degli 89 miliardi di dollari e Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal settimanale online del Business Real Estate dell’Arizona, il fondatore di Microsoft ha sborsato quasidi dollari per un’area nel deserto a 45 minuti d’auto da Phoenix.



Si chiamerà Belmont, una cittadina di 80.000 unità immobiliari che sarà completamente piena di tecnologia. L'obiettivo sarà la realizzazione di una città intelligente con connessioni ultra rapide per ogni unità immobiliare e migliaia di sensori che forniranno una serie di dati molto precisi sulla qualità dell’aria, sul traffico, sulle condutture dell’acqua e su molti altri aspetti, Belmont rappresenterà infatti la città del futuro.

Belmont sarà poi anche lo scenario per testare, in un ambiente urbano, le auto a guida autonoma. In futuro la cittadina beneficerà anche di un’autostrada che la collegherà direttamente a Las Vegas.