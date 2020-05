Bill Gates: ecco i libri da leggere e le serie tv da guardare durante l'estate 2020

Bill Gates è da sempre un appassionato lettore, e già in passato sul suo blog ufficiale ha dispensato consigli ai propri follower. Nella giornata di ieri ha pubblicato la "versione estiva" dei libri da leggere nei prossimi mesi. Molti di questi, come spiegato anche nel video, riguardano la pandemia di Coronavirus, ma non mancano i romanzi.

Di seguito i cinque libri consigliati:

The Choice di Edith Eva Eger - Si tratta di un diario nonchè una guida per l'elaborazione dei traumi. Eger infatti a diciassette anni fu mandata ad Auschwitz insieme alla sua famiglia, dove fu sottoposta agli orrori dei campi di concentramento, da cui fortunatamente uscì viva. Al ritorno negli Stati Uniti è diventata una terapista tra le più famose del paese, anche grazie alla sua esperienza personale;

Cloud Atlas di David Mitchell - E' il romanzo fantascientifico e distopico famoso per i molti generi letterari che è in grado di racchiudere;

T he Ride of A Lifetime di Bob Iger - Gates lo definisce "uno dei migliori libri di business che ho letto negli ultimi anni", e spiega tutti i retroscena e la storia dell'ex amministratore delegato di Disney;

The Great Influenza di John M. Barry - è un libro che parla dell'Influenza Spagnola del 1918, una delle più mortali della storia recente. Secondo Gates, si tratta di un libro da leggere in quanto ci ricorda che stiamo affrontando alcune sfide simili;

Good Economics for Hard Times di Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo - Il libro è stato scritto dai due premi Nobel per l'economia dello scorso anno, nonchè due delle menti più brillanti dei nostri tempi. Gates afferma che si tratta di un libro che rende l'economia accessibile anche a coloro che non posseggono molte conoscenze. Il libro parla delle disuguaglianze e le divisioni politiche.

Tra gli altri libri consigliati, Gates cita The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness di Andy Puddicombe, Moonwalking with Einstein di Joshua Foer, The Martian di Andy Weir, A Gentleman in Moscow di Amor Towles, The Rosie Trilogy di Graeme Simsion, Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things that Happened di Allie Brosh e What If?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions ed XKCD Volume 0 di Randall munroe.

Per quanto riguarda le serie tv, invece, Gates consiglia "Pandemia" di Netflix, This Is Us, Ozark, A Million Little Things, I, Claudius.