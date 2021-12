Bill Gates dice la sua sul Metaverso: tra 3 anni grande impatto sul mondo del lavoro

Bill Gates ha rilasciato il tradizionale post di fine anno sul suo blog GatesNotes, spiegando come il 2021 sia stato un anno pesante per lui complice il divorzio dalla moglie Melinda, ma anche dedicando qualche parola al futuro della tecnologia. In particolare, egli ha detto la sua su come il Metaverso cambierà il mondo del lavoro.

Secondo il magnate e filantropo statunitense, la maggior parte degli incontri virtuali dovrebbe passare dalla rappresentazione 2D delle nostre persone agli avatar digitali 3D del metaverso entro due o tre anni: “L'idea è che alla fine utilizzerai il tuo avatar per incontrare persone in uno spazio virtuale che replica la sensazione di essere in una stanza reale con loro”. L'impatto sarà notevole nel momento in cui sempre più aziende investiranno tempo e risorse sulla creazione di nuovi strumenti, hardware e software, per il metaverso.

Per Bill Gates si tratta di una forma di cyberspazio che rappresenterà la nuova frontiera della comunicazione digitale. Ciò sarà ulteriormente rafforzato dalla corsa all’innovazione tecnologica vista durante la pandemia di COVID-19 che ha colpito duramente ogni settore. Il prossimo passo fondamentale sarà la creazione di nuovi occhiali VR e guanti per catturare e riprodurre fedelmente il linguaggio del corpo, la nostra voce e le espressioni facciali durante la vita nel Metaverso. Tali strumenti, però, dovranno avere una caratteristica chiave: essere più accessibili al pubblico. A tale proposito, proprio la sua cara Microsoft starebbe lavorando su prototipi di realtà 3D per lo smart working, che lui stesso avrebbe avuto l’onore di provare.

Egli si è poi dilungato parlando proprio del lavoro in ufficio e da casa, dicendosi “davvero entusiasta del potenziale per la sperimentazione”, date le molte opportunità date per ripensare a come funziona il mondo del lavoro e cosa potrebbe cambiare.

Infine, Bill Gates ha speso due parole anche sugli effetti della digitalizzazione sull’educazione: “La capacità dei nuovi strumenti di educazione digitale di trasformare la classe dipende, ovviamente, dal fatto che i bambini abbiano accesso alla tecnologia a casa. Il divario nell’accesso si è ridotto dall'inizio della pandemia e continuerà a ridursi, ma molti bambini non hanno ancora un computer decente o una connessione Internet affidabile e veloce a casa. Trovare modi per espandere l'accesso è importante tanto quanto lo sviluppo di nuove innovazioni”.