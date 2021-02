Bill Gates: 'Preferirei spendere i miei soldi in vaccini e non in viaggi nello spazio'

Negli ultimi anni si è spesso parlato di turismo spaziale, un settore che ha attirato le attenzioni di magnati come Elon Musk e Jeff Bezos, che stanno investendo molto in questo settore che, però, non sembra attirare molto Bill Gates. Il cofondatore di Microsoft ne ha parlato nel podcast di Kara Swisher.

Interpellato sulla questione, Gates ha spiegato che "non sono una persona appassionata di Marte. Non credo che i razzi siano la soluzione, ma forse mi manca qualche conoscenza".

Il filantropo, che ha partecipato al podcast per promuovere il nuovo libro sul cambiamento climatico, ha affermato che è più interessato ad utilizzare la sua ricchezza per affrontare alcune delle più grandi sfide che si troverà davanti l'umanità nei prossimi anni, piuttosto che investire nei viaggi nello spazio. Inoltre, l'ex CEO di Microsoft ha anche confessato a Swisher che non è nemmeno troppo entusiasta dall'idea di acquistare un biglietto per fare un giro nello spazio.

"Non pagherei molti soldi, perchè la mia fondazione potrebbe spenderli per acquistare vaccini contro il morbillo e salvare una vita a 1.000 Dollari. Qualunque cosa faccia, penso sempre che potrei spendere quei soldi per acquistare un vaccino contro il morbillo" ha confessato Gates, che ovviamente ha anche affrontato il tema del cambiamento climatico. Bill Gates si è anche speso per il vaccino contro il Coronavirus, invitando le autorità a renderlo disponibile per tutti gratuitamente

Gates a riguardo ha promosso il lavoro portato avanti da Tesla ed Elon Musk con le vetture elettriche: "è importante dire che quello che Elon ha fatto con Tesla è uno dei più grandi contributi al cambiamento climatico della storia recente. Non bisogna sottovalutare Elon".