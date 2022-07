Bill Gates pubblica il suo curriculum del 1974: 'guadagnavo 12mila Dollari'

Un Bill Gates nostalgico, quello che qualche giorno fa sul proprio account ufficiale LinkedIn ha pubblicato il suo curriculum vitae del 1974, con tanto di didascalia ironica.

“Che tu sia un neolaureato o uno studente che ha appena abbandonato l’università, sono sicuro che il tuo curriculum è molto meglio di quello mio di 48 anni fa” si legge nella descrizione della scansione del CV, scritto rigorosamente a macchina.

Il documento, sebbene sia datato, mostra come a 19 anni Gates avesse già delle notevoli conoscenze in campo informatico. Nello specifico, il cofondatore di Microsoft scriveva di essere “iscritto al primo anno di Harvared College” e di ricevere uno stipendio di 12mila Dollari. Proprio quest’ultimo aspetto non è passato inosservato ed infatti un utente osserva che “uno stipendio di 12mila Dollari, 48 anni fa e per un neolaureato è fantastico”.

Nel curriculum Gates parla anche della collaborazione con Paul Allen, con cui avrebbe fondato nel 1975 Microsoft ad Albuquerque, nel New Mexico, e spiega di non avere particolari restrizioni sull’ubicazione del luogo di lavoro. Interessanti anche alcuni dati personali come altezza e peso: nel 1974 era alto 178cm e pesava 59Kg.

Qualche giorno fa, Bill Gates ha liquidato gli NFT definendoli “basati su una teoria stupida”.