Bill Gates su Reddit: 'impressionato dall'IA, metaverso e web3 non rivoluzionari'

Nella notte italiana, Bill Gates ha tenuto il suo undicesimo AMA su Reddit, dove ha risposto alle domande di molti fan ed appassionati. La discussione si è spostata anche sull’intelligenza artificiale, dopo il boom di ChatGPT.

Contrariamente a quanto affermato da molti, il fondatore ed ex CEO di Microsoft si è detto ottimista sull’intelligenza artificiale ed ha parlato dei possibili usi. Nel dirsi “abbastanza impressionato dal tasso di miglioramento di queste IA”, l’imprenditore americano ha fatto alcuni esempi di come potrebbe utilizzarle la Gates Foundation: “potremmo avere dei tutor che aiutano i bambini ad imparare la matematica in maniera interessante”, ma ha anche fatto riferimento all’utilizzo in ambito medico per le persone in Africa che non hanno a disposizione dottori.

A Gates è anche stata chiesta un’opinione suChatGPT per cui si parla di un possibile investimento da parte di Microsoft. Secondo Gates, il chatbot “ci sta dando un assaggio di ciò che verrà. Sono impressionato dall’intero approccio e dal tasso di innovazione”.

L’ex numero uno del colosso di Redmond però si è mostrato più freddo sul web3 ed il metaverso. Gates ha respinto alcune similitudini, ed ha affermato che il loro impatto sulla collettività non sarà pari a quello che ha avuto internet, a differenza dell’IA che ha definito senza mezzi termini “rivoluzionaria”.