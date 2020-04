Bill Gates contro la scelta di Trump di tagliare i fondi all'OMS: 'il mondo ne ha bisogno'

Sta facendo molto discutere la scelta annunciata da Donald Trump di tagliare i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, in quanto rea secondo il presidente di aver fatto degli errori che sono costati tante vite. Bill Gates, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha duramente criticato il tycoon.

Secondo il fondatore di Microsoft è molto pericoloso tagliare i fondi all'OMS nel bel mezzo della pandemia: "arrestare i finanziamenti per l'Organizzazione Mondiale della Sanità durante una crisi sanitaria mondiale è molto pericoloso. Il loro lavoro sta rallentando la diffusione di Covid-19 e se viene interrotto non ci sarà nessun'altra organizzazione in grado di sostituirli. Il mondo ha bisogno dell'OMS ora più che mai".

Nel tweet non è stato espressamente citato Trump, ma è chiaro che il riferimento fosse tutto alle dichiarazioni del Presidente, che parlando con i giornalisti ha rivelato le proprie intenzioni di fermare il contributo degli Stati Uniti di 4-500 milioni di Dollari all'OMS. Come osservato da vari esperti di politica americana, però, è improbabile che ciò accada in quanto non si tratta di una decisione che può prendere direttamente il numero uno della Casa Bianca, ma deve essere ratificata dal Congresso che come noto non è completamente nelle mani dei Repubblicani.

Bill Gates è tra i più attivi tra i filantropi che stanno finanziando cure e vaccini contro il Coronavirus, ma di recente ha avvertito che l'umanità potrebbe trovarsi costretta ad affrontare una pandemia ogni 20 anni.