Bill Gates critica l'impatto energetico delle criptovalute: fanno male all'ambiente

Bill Gates sta partecipando a molte interviste su Clubhouse ultimamente, occasioni in cui parla di molti temi particolarmente interessanti e scottanti in questo periodo: dopo aver affermato di preferire Android ad iOS, il fondatore di Microsoft ha criticato duramente (di nuovo) le criptovalute.

In una chiacchierata con il giornalista del New York Times e co-presentatore della CNBC Andrew Ross, infatti, Gates ha affermato che le criptovalute recano molti danni ambientali, riferendosi in particolare al Bitcoin: “Bitcoin utilizza più elettricità per transazione rispetto a qualsiasi altro metodo noto all'umanità. Non è una grande cosa per il clima”.

Certo, la correlazione tra il cambiamento climatico e il mining di criptovalute non è così stretto come questa dichiarazione potrebbe far pensare, ma rimane un fattore che lo renderebbe particolarmente scettico su questo settore. Secondo lui, però, esiste un rimedio: utilizzare energia verde proveniente da fonti sostenibili.

Considerato che la rete mondiale di Bitcoin sta consumando sempre più elettricità, sarebbe necessario muoversi rapidamente per rendere questa soluzione una realtà effettiva: secondo un’analisi dell'Università di Cambridge, infatti, la rete di mining di Bitcoin consumerebbe più corrente dell’intera Argentina.

Insomma, ci sarebbe tanto lavoro da fare in un settore sempre più in crescita, non solo perché molti cittadini stanno investendo sulle criptovalute, ma anche perché la capitalizzazione di Bitcoin, Ethereum e anche monete “meno interessanti” come il Dogecoin starebbe salendo vertiginosamente, superando anche il trilione di dollari. Rimane importante, però, continuare a prestare attenzione.

Bill Gates, in altre interviste, ha colto l’occasione per mettere in guardia i piccoli investitori dicendo loro di evitare di dedicare quantità di denaro importanti al mondo delle criptovalute.