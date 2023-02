Bill Gates sicuro: l'IA di ChatGPT 'cambierà il nostro mondo'

Mentre si continua a discutere sui lavori a rischio per ChatGPT e sugli altri possibili risvolti di questa promettente Intelligenza Artificiale nella vita di tutti i giorni, anche Bill Gates si è voluto esprimere, usando parole al miele nei confronti di questa tecnologia.

Secondo il visionario fondatore di Microsoft, riprendendo le parole di Handelsblatt, "nuovi programmi come ChatGPT renderanno il lavoro d'ufficio molto più efficiente aiutando a compilare lettere e fatture". Senza mezzi termini, "questo cambierà il nostro mondo".

Non è la prima volta che Gates si esprime in merito a ChatGPT: in un'intervista concessa a Forbes poco tempo fa, spiegò come l'avvento e l'impatto di queste tecnologie sulle nostre vite potrebbe essere importante quanto gli stessi PC o internet.

Ricordiamo che la stessa Microsoft ha investito pesantemente in OpenAI, l'azienda madre di ChatGPT, un sodalizio che ha aperto le porte all'integrazione dell'IA nei servizi del suo ecosistema, a partire dal lancio del nuovo Bing con ChatGPT. Ma le novità non si fermano qui, dato che nuove voci di corridoio suggeriscono l'intenzione del colosso di Redmond di portare l'IA anche nel pacchetto Office365, cambiando radicalmente il modo in cui interagiamo con apprezzati software come Word, Excel e PowerPoint. Insomma, la strada per il futuro dell'informatica sembra davvero spianata e anche altri giganti come Google stanno lavorando sulla stessa traccia per fornire servizi all'altezza.